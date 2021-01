Harga Daging Meroket, Pedagang Bakso Sampaikan Tiga Hal Penting kepada Menteri Teten Masduki

PIKIRAN RAKYAT - Harga daging sapi yang tinggi masih dirasakan dampaknya oleh para pedagang bakso. Kenaikan harga ini membuat kondisi pedagang terjepit karena mereka tidak bisa menaikkan harga tiap porsi bakso.

Alih-alih menaikkan harga, jumlah pembeli bakso malah merosot lantaran Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Padahal, sebelumnya daya beli masyarakat sudah menurun akibat pandemi Covid-19.

“Sekarang saja, PSBB atau PPKM, omzet kami yang para pedagang bakso turun setengahnya, 50 persen penghasilan hilang. Apalagi sekarang daging yang mahal. Daging ini kan bahan baku utama kami jualan. Kalau harga masih terus tinggi kayak gini, ribuan pedagang bakso kayak kami bisa gulung tikar,” ucap Sekretaris Dewan Pengurus Nasional Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso (Papmiso), Bambang Hariyanto, Kamis 28 Januari 2021.

Di pasaran, kata Bambang, harga daging tak kunjung turun meski sempat didemo oleh para pedagang daging sapi se-Jabodetabek. Untuk harga daging sapi segar masih mencapai Rp130.000 per kilogram. Sedangkan harga daging sapi beku Rp80.000 per kilogram dan harga daging ayam Rp32.000 per kilogram.

“Itu belum bahan baku lain kayak cabai rawit itu sudah Rp85.000 per kilogram, dan belum lagi tingginya bumbu-bumbu perlengkapan bakso yang lainnya. Kami kaget bisa naik tinggi gini, biasanya naik kalau mau lebaran, Idul Adha atau Natal aja, ini sekarang udah naik, gimana nanti,” kata Bambang.

Terkait tingginya harga daging sapi ini, kata Bambang, pihaknya telah beraudiensi langsung dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki. Dalam kesempatan itu, para pedagang bakso ini menyampaikan keluh kesahnya, terutama soal makin susahnya usaha mereka di tengah pandemi ini.

