Resmi Jadi Ketua PB PASI, Luhut Binsar Pandjaitan: Saya Selalu Punya Prinsip, Amanah Harus Dijaga

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut dia selalu memiliki prinsip bahwa jabatan yang diberikan adalah amanah yang harus dijaga.

Hal itu disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan usai 34 pengurus provinsi Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) yang menahbiskan dirinya sebagai Ketua PB PASI.

“Saya selalu punya prinsip bahwa setiap jabatan apapun yang diberikan adalah sebuah amanat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” tulis Luhut Binsar Pandjaitan, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari unggahan Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada 26 Januari 2021.

Baca Juga: Trailer Perdana Godzilla vs Kong Resmi Dirilis, Simak 6 Fakta Menarik dari Pertempuran 2 Makhluk Besar

“Saya melihat hal ini adalah amanat yang berarti, karena tugas yang berat jelas sudah ada di depan mata, yaitu membawa nama harum bangsa Indonesia di pentas dunia lewat cabang olahraga atletik yang selama ini menjadi 'the mother of all sports and the number 1 Olympic sport',” tulis Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut Binsar Pandjaitan pun menyebut pihaknya sempat mengamati berbagai pemberitaan dan data guna melihat potensi yang dapat dikembangkan dari 48 cabang atletik yang diperlombakan.

“Saya sempat mengamati beberapa pemberitaan dan meminta staff saya untuk melakukan riset berbasis data dan membandingkan semua statistik dan angka mulai dari SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade untuk melihat potensi apa saja yang bisa dikembangkan dari 48 cabang nomor perlombaan di atletik ini,” tulis Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga: Heboh Granat Ditemukan Tim Gober Petugas Kebersihan di Bandung, Diduga Masih Aktif

“Saya berharap betul bahwa kedepannya kita akan menggunakan angka-angka untuk melihat data, mana yang akan betul betul menjadi cabang olahraga prioritas dalam perhelatan Sea Games, Asian Games bahkan Olimpiade,” tulisnya menambahkan.