Istrinya Nekat Loncat ke Kap Mobil, Perselingkuhan Waketu DPRD Sulut Disebut Mirip The World of The Married

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini viral di media sosial sebuah video yang menampilkan seorang wanita loncat ke atas kap mobil untuk menghentikan suaminya.

Diketahui wanita tersebut adalah seorang dokter bernama Michaela Elsiana Paruntu, yang merupakan istri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian.

Dalam video, meski kendaraan yang ternyata dikendarai suaminya itu hendak melaju, Michaela tampak enggan turun dari kap mobil.

Beruntungnya, warga sekitar yang melihat langsung menghentikan mobil tersebut kala Michaela hampir terseret.

Menurut laporan, aksi nekat Michaela ini rupanya dilakukan dalam upaya memergoki suaminya yang sedang selingkuh.

Sebagaimana diberitakan SeputarTangsel.com dalam artikel "Viral, Drakor Indonesia Versi Manado, Michaela Paruntu-James Kojongian dan Angel Sepang", drama perselingkuhan yang terjadi antara Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian dan istrinya itu digambarkan oleh netizen sebagai drama Korea (drakor) versi Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, netizen juga membuatkan sebuah gambar yang dibuat mirip poster Drakor The World of the Married.