DPR RI Pastikan Fit and Proper Test Calon Kapolri Listyo Sigit Prabowo Berjalan Terbuka

PIKIRAN RAKYAT - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memastikan proses fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilakukan secara terbuka pada Rabu, 20 Januari 2021.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menjelaskan besok fit and proper test akan dilaksanakan secara serbatas.

Pelaksanaan fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo juga akan disiarkan secara daring dan luring.

Masing-masing fraksi hanya boleh diwakilkan oleh dua orang anggota untuk mengikuti proses fit and proper test di Komisi III. Sementara sisanya akan mengikuti secara daring.

Tidak hanya anggota fraksi yang dibatasi, media pun juga akan dibatasi. Ini dilakukan berkenaan dengan adanya protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Arsul Sani juga menjelaskan, pihak kepolisian yang akan mengikuti fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo juga dibatasi. Setidaknya sembilan anggota kepolisian yang boleh mengikuti fit and proper test besok.

"Kalau besok fit and proper test-nya terbuka hanya tidak bisa dihadiri secara fisik. Tentu juga teman-teman media. Kecuali masing-masing dua orang per fraksi. (Fit and proper test calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo) bisa diikuti via TV parlemen," kata Arsul Sani saat ditemui Pikiran-Rakyat.com usai menerima makalah yang berisi visi misi calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang bertajuk 'Transformasi Menuju Polri yang Presisi', di Komisi III DPR RI, Selasa, 19 Januari 2021.