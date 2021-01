Puan Maharani Serukan Dukungan Bantu Palestina Atasi Pandemi, Salah Satunya Soal Akses Vaksin Corona

PIKIRAN RAKYAT - Wabah virus Covid-19 masih merebak di seluruh penjuru dunia, meski dilanda pademi berbagai negara terus bekerja sama untuk memberantas pandemi ini.

Sama seperti halnya Indonesia, yang akan mengulurkan tangan untuk rakyat Palestina dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani yang menyerukan pentingnya dukungan komunitas internasional, dalam membantu rakyat Palestina mengatasi pandemi, seperti mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Terdapat kebutuhan mendesak untuk membantu rakyat Palestina mengatasi Covid-19, termasuk memberikan akses terhadap vaksin," ujar Puan Maharani.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan Maharani secara virtual, ketika menjadi salah satu pembicara kunci dalam acara Al-Quds brings us together-Together against normalization of relations with the Zionist regime yang berlangsung di Teheran, Iran pada Senin, 18 Januari 2021.

Puan Maharani menilai Covid-19 dapat digunakan sebagai momentum untuk mendesak rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina dan rakyat Palestina saat ini bersatu menghadapi pendudukan Israel sekaligus mengatasi pandemi.

Selain itu, Puan Maharani juga menyerukan kepada semua negara yang hadir pada pertemuan tersebut untuk tetap solid dan terus memperkuat dukungan terhadap Palestina.