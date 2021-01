POPULER HARI INI: Jokowi Disebut Raja Utang hingga Donald Trump Angkat Kaki dari Gedung Putih

PIKIRAN RAKYAT - Pakar Ekonomi, Prof. Didik Rachbini menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 'Raja Utang' lantaran tidak bisa mengendalikan keuangan negara.

Prof. Didik Rachbini bahkan mengatakan, Jokowi seperti membiarkan utang terus menumpuk dan tak kunjung diantisipasi.

Dan menuding pemerintahan Jokowi mulai 'ugal-ugalan' dalam mengontrol keuangan negara sejak 2019, meskipun dibantu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani

Kabar tersebut menjadi salah satu dari lima berita terpopuler di kalangan pembaca Pikiran-Rakyat.com pada Sabtu, 16 Januari 2021.

Berikut kami ulas selengkapnya.

1. Utang Indonesia Membengkak, Ekonom: Jokowi Ini Raja Utang dan Negara Jadi Makin Otoriter

Pakar ekonomi alias ekonom dari Institute for Developmet of Economics and Finance (INDEF) Prof. Didik Rachbini menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 'Raja Utang' lantaran tidak bisa mengendalikan keuangan negara.