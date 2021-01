Media Asing Soroti Ambisi Jokowi: Dia Tidak Suka Analisis, Dia Senang dengan Aksi dan Keputusan

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu media asing yang berpusat di Tokyo, Asia Nikkei menyoroti kinerja Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Dalam artikel yang ditulisnya tentang Jokowi ini, Asia Nikkei mengaku bahwa mereka mendapat sumber dari seorang pejabat Indonesia yang tak mau disebutkan namanya.

Artikel tersebut diberi judul 'Dream State: Jokowi Struggles to Build His Vision For Indonesia' yang tayang pada 16 September 2020.

Dituliskan Asia Nikkei, pejabat tersebut menulis bahwa Jokowi sangat berambisi membangun ibu kota baru Indonesia di Kalimantan.

"Jokowi tidak suka analisis; Dia senang dengan aksi dan keputusan," lapor Asia Nikkei, Rabu 12 Januari 2021.

Pembangunan ibu kota baru dengan anggaran Rp466 triliun tersebut bisa jadi sebuah perencanaan ugal-ugalan dan tak terperinci lebih jelas sehingga membuat para menterinya kelabakan bukan main.

"Sebaliknya, dia hanya mendorong proyek berdasarkan wilayah-wilayah yang dikunjunginya," lapor Asia Nikkei, sebagaimana diberitakan Zonajakarta.com dalam artikel, "Presiden Jokowi Dikritik Asia Nikkei : Menarik di Media Ketimbang Mendorong Reformasi".