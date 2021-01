Polda Papua Menduga Pembakaran Pesawat MAF di Intan Jaya Dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata

PIKIRAN RAKYAT – Diduga Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua kembali beraksi. Kali ini, giliran pesawat terbang MAF jadi sasarannya.

Insiden pembakaran pesawat terbang MAF bernomor registrasi PK-MAX tengah ditangani personel gabungan Polres Nabire bersama Polres Intan Jaya.

Lokasi pembakaran pesawat MAF terjadi di Bandara Pagamba, Distrik Mbiandoga, Kabupaten Puncak Jaya.

Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi AM Kamal di Jayapura mengatakan sekira pukul 9.30 WIT, pesawat MAF bernomor registrasi PK-MAX yang dipiloti warga negara Amerika Serikat, Alex Luferchek take off dari Bandara Nabire.

Pesawat tersebut membawa dua warga setempat tujuan Bandara Pagamba di Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya.

Bandara Pagamba merupakan bandara perintis yang dikelola MAF.

“Pukul 9.30 WIT, pilot pesawat terbang MAF PK-MAX, Alex Luferchek melaporkan via radio ke Kantor MAF bahwa pesawat terbang itu telah mendarat di Bandara Pagamba secara baik,” kata Kamal yang dikutip Pikiran-Rakyat.com (PR) dari Antara.