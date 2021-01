Lansia Jadi Prioritas Penerima Vaksin, Jubir: Komitmen Menjamin Hak Kesehatan Seluruh Masyarakat

PIKIRAN RAKYAT - Juru Bicara Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan alasan kelompok lanjut usia (lansia) menjadi prioritas penerima vaksin Covid-19.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah menetapkan daftar prioritas penerima vaksin Covid-19 pada akhir tahun lalu.

Daftar prioritas tersebut tertuang dalam Permenkes Nomor 84 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 yang berlaku sejak 14 Desember 2020.

Dalam Pasal 8, disebutkan bahwa kriteria penerima vaksin Covid-19 di Indonesia ditetapkan berdasarkan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).

Prioritas penerima vaksin pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, TNI, Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya.

Kemudian yang kedua adalah tokoh masyarakat atau agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat RT RW.

Ketiga adalah guru atau tenaga pendidik dari PAUD dan atau TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat sederajat, dan perguruan tinggi. Aparatur Kementerian atau Lembaga, aparatur organisasi perangkat Pemerintah Daerah, dan anggota legislatif.