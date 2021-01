Ingat! Warga yang Dapat SMS dari Kemenkes Wajib Divaksin Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Penerima vaksin telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/Menkes/12757/2020 oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Di dalam keputusan itu tertulis alur pemberian vaksin pada pihak yang berhak menerimanya.

Disebutkan, masyarakat yang menjadi sasaran pemberian vaksin akan mendapat pesan singkat (SMS) dari pemerintah mulai Kamis 31 Desember 2020 kemarin.

Jika Anda salah satu yang menerima SMS tersebut, artinya Anda wajib mengikuti pelaksanaan vaksinasi.

Sebagaimana diberitakan PRFMNews.id dalam artikel "Jika Warga Terima SMS dari Kemenkes, Tandanya Wajib Ikut Vaksin Virus Corona", Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Budi Hidayat menjelaskan, pihaknya sudah memiliki data yang terintegrasi by name by address.

Sementara itu, bagi yang tak memilliki ponsel, petugas puskesmas akan memberikan informasi vaksinasi tersebut secara langsung kepada warga.

“Data sudah didapatkan by name by address, itu akan di SMS blast, untuk bisa mengirim informasi ke seluruh sasaran. Itu menerima bisa berupa SMS dan juga melalui HP yang dimiliki oleh para perserta. Yang tidak punya HP itu nanti akan diinformasikan oleh Bhabinsa, kepala desa, maupun kepala dinas dan kepala puskesmas,” kata Budi saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Kamis 31 Desember 2020.