POPULER HARI INI: Lesty Kejora Kalahkan Jennie hingga Angelina Sondakh Dapat Pesan Menyentuh

PIKIRAN RAKYAT – Nama Lesty Kejora baru-baru ini masuk deretan The 100 Prettiest Woman in the World versi Top Beauty World.

Lesty Kejora bahkan masuk dalam peringkat 30 besar dalam The 100 Prettiest Woman in the World.

Bahkan, Lesty Kejora yang berada di peringkat 23 sukses menyalip selebritas dunia sekelas Jennie BLACKPINK.

Baca Juga: Kabar Buruk! Covid-19 Kembali Menimpa Pemain Liga Inggris

Kabar tersebut merupkana salah satu dari lima artikel terpopuler di kalangan pembaca Pikiran-Rakyat.com pada Selasa, 29 Desember 2020.

Berikut kami ulas selengkapnya.

1. Lesty Kejora Dinobatkan Lagi Sebagai Salah Satu Wanita Tercantik Dunia, Kalahkan Jennie BLACKPINK

Lesty Kejora yang berada di peringkat 23 sukses mengalahkan Jennie BLACKPINK yang berada di peringkat ke-28.

Sebelumnya, Lesty juga sempat mengejutkan publik lantaran berada di peringkat ke-5 dalam daftar The 100 Most Beautiful Women 2020.