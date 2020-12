Bandara Soekarno-Hatta Buka Layanan Tes Covid-19 untuk Umum Mulai Hari Ini, Simak Rinciannya

PIKIRAN RAKYAT – PT Angkasa Pura II (Persero) akan membuka layanan tes Covid-19 untuk umum di Bandara Soekarno-Hatta.

Seperti yang diketahui, layanan tes Covid-19 di Airport Health Center tersebut sebelumnya hanya dibuka untuk melayani penumpang bandara.

PT Angkasa Pura II menyediakan layanan tes PCR dan rapid test antigen yang melengkapi layanan rapid test untuk mendukung penerbangan sehat di setiap bandara yang dikelola oleh AP II.

Kelengkapan layanan Airport Health Center di Bandara tersebut juga dapat menunjang kelancaran angkutan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru).

Tetapi, layanan tes Covid-19 itu akan dibuka untuk masyarakat umum di Airport Health Center Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta mulai Minggu, 27 Desember 2020.

Director of Commercial PT Angkasa Pura Solusi, Yundriati Erdani mengatakan bahwa kapasitas per hari Airport Health Center Terminal 1 bagi masyarakat umum adalah 600-700 orang untuk tes dengan walk in service, dan 150 orang untuk tes drive thru.

Sebagai informasi, PT Angkasa Pura Solusi merupakan anak usaha PT Angkasa Pura II yang melakukan pengawasan operasional dari Airport Health Center.