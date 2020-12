DKI Jakarta Jadi Provinsi Terinovatif, Anies Baswedan Apresiasi Seluruh Jajaran Pemerintah Provinsi

PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Acara penganugerahan tersebut dilangsungkan di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Jumat, 18 Desember 2020 malam.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin, 21 Desember 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih provinsinya tersebut.

Baca Juga: 3 Misteri Drama Korea Cheat Me If You Can yang Membuat Penonton Berdebar

Anies Baswedan yang masih menjalani isolasi mandiri usai terkonfirmasi positif terpapar Covid-19, tidak dapat menghadiri langsung acara penghargaan IGA 2020.

Oleh karena itu, penghargaan yang diberikan langsung oleh Mendagri Tito Kanavian diterima oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

“Penghargaan diserahkan langsung oleh Mendagri Pak Tito Karnavian kepada Pak Wagub @bangariza pada Jumat, 18 Desember 2020 malam lalu. Alhamdulillah, hari ini kami terima di rumah dinas,” ujar Anies Baswedan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @aniesbaswedan.