Dua Ilmuwan Wanita Harumkan Nama Indonesia di Kancah Internasional, Jokowi: Saya Bangga

PIKIRAN RAKYAT - Dua ilmuwan wanita asal Indonesia, Adi Utarini dan Tri Mumpuni berhasil membuat nama Indonesia harum di mata dunia.

Pasalnya, kedua wanita hebat ini masuk ke dalam ilmuwan berpengaruh di dunia.

Adi Utarini masuk dalam daftar 'Nature’s 10: Ten People Who Helped Shape Science in 2020' dari jurnal ilmu pengetahuan Nature.

Sementara Tri Mumpuni, Direktur Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), masuk ke dalam '22 Most Influential Muslim Scientists dalam daftar The 500 Most Influential Muslims' yang diterbitkan Royal Islamic Strategic Studies Centre.

Menanggapi kabar gembira tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi), langsung mengungkapkan rasa bangga atas capaian dan prestasi yang di raihnya.

“Selamat pagi. Saya ingin meneruskan kabar gembira ini, tentang pengakuan dunia terhadap prestasi dua ilmuwan Indonesia, yakni Ibu Adi Utarini dan Ibu Tri Mumpuni,” ujar Presiden dalam akun Facebook pribadinya, Minggu 20 Desember 2020.

Adi Utarini memimpin uji coba perintis dari sebuah teknologi yang dapat membantu memberantas demam berdarah, penyakit yang menyerang hingga 400 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya.