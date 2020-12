Harta Diklaim Hanya 'Surut' 1,2 Persen saat Pandemi, Ini 10 Orang Terkaya di Indonesia versi Forbes

PIKIRAN RAKYAT - Dalam artikel Forbes yang bertajuk “Indonesia’s 50 Richest 2020: In A Pandemic Year, More Than Half Saw Fortunes Decline”, tercatat di dalamnya daftar orang-orang terkaya di Indonesia.

Tajuk tersebut digunakan mengingat kasus pandemi Covid-19 di Indonesia masih menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

Hal ini tentunya sangat berdampak pada kondisi ekonomi negara.

Bahkan Indonesia kini tergelincir dalam lubang resesi untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan Asia 1997.

Akibatnya, lebih dari setengah orang terkaya di Indonesia mengalami penurunan kekayaan dari tahun lalu.

Sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Bekasi.com dalam artikel "Forbes Rilis 10 Orang Terkaya di Indonesia, Budi Hartono dan Keluarga Masih Kokoh di Urutan Pertama", terlepas dari penurunan ini, kekayaan kolektif orang-orang super kaya di Indonesia hanya turun 1,2 persen dari daftar tahun lalu menjadi 133 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp1.872 triliun.

Berikut 10 orang terkaya di Indonesia seperti dikutip dari Forbes pada Senin, 14 Desember 2020: