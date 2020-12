4 Tersangka yang Ancam Gorok Mahfud MD Ditangkap, Menkopolhukam: Sekilas Mereka Ingin Adu Domba

PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyayangkan pelaku pengancaman terhadap dirinya.

Seperti yang diketahui, Mahfud MD mendapatkan ancaman akan digorok jika dirinya pulang ke Pamekasan, Madura.

Polda Jawa Timur pun telah menangkap dan menahan empat orang tersangka yang mengancam akan menggorok kepala Mahfud MD pada Minggu, 13 Desember 2020.

Salah satu netizen pun menanyakan bagaimana perasaan Menko Polhukam tersebut ketika membaca berita mengenai penangkapan orang yang mengancamnya.

Warganet itu meminta Mahfud MD menjawab dengan jujur, apakah dirinya merasa senang atau sedih setelah membaca berita itu.

Melalui kicauan di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD pun mengaku dirinya tidak merasakan kedua perasaan yang ditanyakan.

"Tidak sedih ataupun senang. Itu urusan aparat," kicaunya, Minggu, 13 Desember 2020, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @mohmahfudmd.