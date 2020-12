Dirut BRI Sunarso Kembali Torehkan Prestasi sebagai The Best CEO in Banking Transformation

PIKIRAN RAKYAT - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Sunarso kembali meraih penghargaan bergengsi yakni The Best CEO in Banking Transformation.

Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Sunarso di ajang CNBC Indonesia Award 2020 yang digelar pada Kamis 10 Desember 2020 malam di Jakarta.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi karena sosoknya dinilai berhasil dalam melakukan transformasi di tubuh BRI sehingga semakin mengukuhkan diri sebagai bank yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca Juga: Gelandang Persib Bandung Rindu Latihan Bersama

Dalam kesempatan tersebut, Sunarso mengatakan bahwa transformasi telah mulai dijalankan BRI sejak 2016 dan ini menjadi kekuatan BRI untuk terus bertahan dan tetap tumbuh di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Transformasi yang dilakukan oleh BRI meliputi dua aspek, di antaranya adalah transformasi di area digital dan kultur, adanya pandemi Covid-19 ini kita jadikan momentum untuk mengakselerasi transformasi tersebut,” ujar Sunarso.



Dari sisi transformasi digital, BRI membidik tiga sasaran yakni proses operasional (mendigitalkan jasa dan sistem transaksi di dapur BRI), platform layanan (membangun ekosistem digital), dan new business model yang dapat create value dengan menyediakan produk dan layanan digital ke nasabah.



Dalam transformasi kultur, BRI menerapkan perubahan kultur yang berbasis kinerja atau performance driven culture sehingga masing-masing individu insan BRILiaN bisa merancang kesuksesannya sendiri.

Untuk mendukung budaya berbasis kinerja tersebut, maka BRI menyiapkan sistem yang fair. Transformasi kultur ini juga menjadi salah satu fondasi BRI dalam mewujudkan salah satu aspirasi BRI sebagai Home To The Best Talent.

Baca Juga: Masih Jalani Pemeriksaan, Tiga Tersangka Pelanggaran Prokes Terancam Pasal Berlapis



“BRI ke depan harus bisa melayani rakyat sebanyak mungkin dengan biaya serendah mungkin. Go smaller, go faster, go shorter dan go cheaper. Dengan arah transformasi tersebut, BRI kini menyediakan berbagai layanan perbankan berbasis digital yang jauh lebih efisien dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinannya, BRI terus menghadirkan inovasi dan kreativitas melalui digitalisasi layanan. Di antaranya dengan menghadirkan pinjaman digital yang dinamakan ceria, digital saving, dan juga aplikasi keuangan digital BRImo.

BRI dengan visi menjadi The Most Valuable Bank in South East Asia & Home to The Best Talent, juga senantiasa berkomitmen menciptakan nilai-nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat dengan menjalankan proses bisnis dengan tata kelola yang baik.



Sejalan dengan program transformasi yang tengah dijalankan, BRI berperan aktif dalam penyelamatan UMKM dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19.