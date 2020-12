Said Aqil Dinyatakan Sembuh dari Covid-19, Lembaga Dakwah PBNU: Alhamdulillah

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj telah dinyatakan sembuh Covid-19.

Sebelumnya, Said Aqil Siradj dinyatakan Covid-19 pada 28 November 2020.

Hal tersebut disampaikan pada Sekretaris Pribadi Said Aqil, M Sofwan Erce menyampaikan melalui video yang diunggah di Youtube Kang Said Official yang merupakan akun resmi dari Said Aqil, Minggu 29 November 2020.

Di video tersebut menjelaskan bahwa setelah dilakukannya tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Ketua Umum PBNU tersebut terpapar Covid-19.

"Izinkan saya menyampaikan kabar berita, bahwasanya pada Sabtu 28 November pada pukul 19.30, hasil PCR Swab dari Al Mukarom Prof Dr KH Said Aqil Siradj menunjukkan hasil positif," kata Sofwan.

Kini, Said Aqil Siradj dikabarkan sembuh dari Covid-19.

“Alhamdulillah, Kiai Said Pulih dari Covid-19,” tulis dari akun Lembaga Dakwah PBNU @ldnu1926 Selasa 8 Desember 2020, sebagaimana diberitakan Fixindonesia.com dalam artikel, "Pengurus Besar NU KH Said Aqil Dinyatakan Sembuh dari Covid-19, Begini Kondisinya".