Media Asing Soroti Dinasti Politik Keluarga Jokowi, Sebut sang Presiden Sudah Berubah Pikiran

PIKIRAN RAKYAT - Dunia perpolitikan Indonesia kembali disoroti oleh media asing, kini soal dinasti politik dalam Pilkada 2020 mendatang.

Seperti yang telah diketahui, anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), putri Walpres Ma’ruf Amin hingga ponakan Menhan Prabowo Subianto di Pilkada Serentak 2020.

Naiknya anak sulung serta menantu dari Presiden Jokowi itu rupanya menjadi sorotan dari media asing asal Inggris.

Gibran dan Bobby Nasution akan berlaga dalam Pemilu serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang.

Selain itu adapula putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tangerang Selatan dan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djoyohadikudumo yang maju sebagai wakil wali kota Tangsel.

Dalam artikel yang berjudul "Indonesian politics is becoming a family affair", media Inggris The Economist mengatakan Jokowi pernah bersumpah bahwa para politisi baru di lingkaran keluarganya tidak akan bergantung padanya.

Bahkan pernyataan itu sempat dimuat dalam buku autobiografi Jokowi yang diterbitkan pada 2018 lalu.