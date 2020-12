Prabowo Marah, Merasa Dikhianati Edhy Prabowo: Saya Angkat Dia dari Selokan, Ini Balasannya ke Saya!

PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 25 November 2020 menangkap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten atas dugaan suap ekspor benih lobster atau benur.

Menanggapi penangkapan Edhy Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, merasa dikhianati oleh Edhy Prabowo.

Hal tersebut disampaikan oleh adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam konferensi pers terkait ekspor benih lobster yang digelar di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta pada Jumat, 4 Desember 2020.

"Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dikhianati,” kata Wakil Ketua Pembina DPP Partai Gerindra tersebut, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

“Dan terus terang saja, dia bilang ke saya, secara bahasa Inggris, dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu dan ini balasannya ke saya," katanya menambahkan.

Hashim mengatakan penyampaian Prabowo dalam bahasa Inggris itu sebagai berikut: "I pick him up from the gutter, and this is what he does to me."

Dalam kesempatan tersebut, Hashim Djojohadikusumo tak menampik bahwa dirinya sangat kenal baik dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditangkap komisi antirasuah tersebut.