Edhy Prabowo Diangkat dari 'Selokan', Hashim Tirukan Kata-kata Prabowo Subianto

PIKIRAN RAKYAT - Hashim Sujono Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menirukan ucapan kakaknya, saat mengetahui kasus suap yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Hashim Djojohadikusumo adik kandung Prabowo Subianto, mengatakan, Edhy merupakan sosok yang diangkat Prabowo dari 'selokan' hingga akhirnya kini menjadi pejabat negara.

Hal ini dikatakan Hashim dengan menirukan ucapan Prabowo dengan kalimat bahasa Inggris.

"I take him up from the gutter and this is what he does to me," papar Hashim saat menggelar jumpa pers di Jet Ski Cafe, Pluit, Jakarta Utara, Jumat 4 Desember 2020.

Kalimat tersebut mengartikan kekecewaan Prabowo kepada Edhy yang disebutnya ia angkat dari 'selokan' pada 25 tahun lalu.

Sementara bila dilihat dari sejarahnya, nama Edhy mulai muncul di kancah politik saat ini menjabat jadi Ketua Komisi IV DPR dan Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI periode 2014 – 2019.

Sementara jauh sebelum itu, Edhy pernah tersandung kasus saat dikeluarkan dari TNI karena terkena sanksi dari kesatuannya.

Setelah keluar dari TNI, ia kemudian merantau ke Jakarta dan selanjutnya bertemu dengan Prabowo Subianto yang kala itu menjabat Dangrup III TNI AD.