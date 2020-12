Anak Emas Tersandung Kasus Korupsi Benih Lobster, Prabowo Disebut Marah dan Sangat Kecewa!

PIKIRAN RAKYAT - Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia (Gerindra), merasa sangat kesal dengan kasus yang menimpa Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Hal ini diungkapkan Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik dari Prabowo Subianto.

"Mengetahui hal ini pak Prabowo marah, sangat marah," ujar Hashim saat menggelar jumpa pers terkait pencatutan namanya dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster, di Jet Ski Cafe, Pluit, Jakarta Utara, Jumat 4 Desember 2020.

Baca Juga: Positif Covid-19, Seorang Ibu Hamil Meninggal saat Melahirkan Usai Tak Diterima 3 Rumah Sakit

Lebih lanjut Hashim mengatakan, Prabowo merasa sangat dikhianati terkait kasus yang menimpa Edhy.

Jumpa pers terkait pencatutan namanya dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster, di Jet Ski Cafe, Pluit, Jakarta Utara, Jumat 4 Desember 2020.

Ia juga menirukan bahasa yang diungkapkan Prabowo saat mendengar kasus tersebut dalam bahasa Inggris.

"I take him up from the gutter and this is what he does to me," ujar Hashim menirukan kakaknya.

Baca Juga: 5 Potret Modis Puspa Dewi Nenek 53 Tahun yang Viral, Gayanya Bagaikan ABG!

Kalimat tersebut mengartikan kekecewaan Prabowo terhadap Edhy yang disebut ia angkat dari 'selokan' pada 25 tahun lalu.