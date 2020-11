PIKIRAN RAKYAT - Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November 2020.

Nah, agar suasana Hari Guru Nasional makin semarak meski diperingati di tengah pandemi Covid-19, tak ada salahnya untuk mengintip 50 ucapan dalam Bahasa Inggris berikut ini.

Pasalnya, ucapan selamat Hari Guru Nasional menjadi cara yang paling mudah untuk menyampaikan rasa terima kasih kita pada guru-guru di Tanah Air.

Anda bisa memilih beberapa dari 50 ucapan selamat Hari Guru Nasional berikut ini untuk dijadikan status di media sosial.

Dan berikut 50 ucapan selamat Hari Guru Nasional 25 November 2020 dalam Bahasa Inggris.

Sebagaimana diberitakan PortalProbolinggo.com sebelumnya dalam artikel "50 Ucapan Hari Guru Nasional dalam Bahasa Inggris, Cocok Dibagikan di Facebook hingga WhatsApp" simak selengkapnya.

1. Thank you for making me a good human being. Happy Teachers Day!