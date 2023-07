Polri Presisi untuk Negeri

PIKIRAN RAKYAT - “Peran polisi sering menjadi bagian yang hilang dan dilupakan dalam penulisan sejarah negara”. Begitu kata Charles Reith (1990), sejarawan Inggris dalam buku The Blind Eye of History. Sentilan Reith tampaknya kurang menyentuh nurani sebagian penulis (khususnya penulis sejarah) untuk meretas sejarah Kepolisian Negara RI (Polri). Yang lebih banyak diungkap justru kelemahan saat menegakkan hukum atau memberi layanan. Suatu persoalan yang mestinya bisa diredam sebelum berkembang kadang berlarut-larut akibat miskomunikasi polisi dengan masyarakat.

Pasal 13 Huruf c UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menegaskan, Polri harus siap memberi perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat. Artinya, selain dituntut menjamin ketertiban sekaligus menegakkan hukum (rule of law), polisi juga harus siap melayani masyarakat dengan baik. Pemeo kuno patut selalu diingat, bahwa polisi dan masyarakat adalah dua entitas yang tidak mungkin dipisahkan. Polisi lahir dari masyarakat dan untuk masyarakat. Keduanya mesti menjalin mitra dalam menata ketertiban umum.

Dalam sejarahnya, Polri adalah instansi penegakan hukum yang mudah diintervensi oleh penguasa. Di luar negeri, lembaga-lembaga kepolisian, seperti Inggris, Jepang, dan Malaysia, kepolisian kadang melakukan pilih kasih terhadap penegakan hukum berdasarkan atensi dan kepentingan politik penguasa. Kalau tipikal Polri seperti itu, kepolisian tidak bisa bebas bertindak secara adil dalam menegakkan supremasi hukum. Seharusnya, jika Polri berhadapan dengan kasus-kasus korupsi berskala besar yang dilakukan oleh para pengelola negara atau pihak eksekutif, Polri harus dapat dengan bebas mengatasinya.

Dalam beberapa waktu belakangan ini, institusi Polri sedang disorot tajam oleh masyarakat karena beberapa kasus. Di antaranya, dampak perseteruan Polri-KPK, konflik Polisi-TNI, adanya tuduhan kepemilikan rekening gendut oleh beberapa perwira Polri. Lalu, kasus Ferdy Sambo, anggota dan petinggi Polri terlibat peredaran narkoba, tragedi Kanjuruhan, anggota Polri gemar pamer kekayaan dan bergaya hidup mewah, hingga banyaknya laporan yang tidak ditindak polisi meskipun sudah lapor berkali-kali sampai viral di media sosial.

Sorotan tajam kepada polisi yang tak kalah menariknya adalah kultur kekerasan atau represif yang masih melekat. Lihatlah ketika mahasiswa dan warga melakukan demo serta menyampaikan kritik ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke daerah, polisi justru mengambil tindakan represif dengan menciduk dan menangkap mereka. Contoh lain, sekitar September 2022, saat warga Wadas, Jawa Tengah menolak pembangunan bendungan juga mendapat perlakuan represif dari polisi yang menimbulkan trauma ketakutan.

Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), kepolisian menjadi institusi negara dengan laporan kasus penyiksaan paling banyak. Selama kurun Juni 2021 hingga Mei 2022, total ada 31 kasus penyiksaan oleh polisi. Temuan ini sejalan dengan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bahwa penyiksaan terjadi sejak penangkapan, penahanan, bahkan di luar proses hukum. Sementara itu, Komnas Perempuan menemukan, penyiksaan oleh anggota Korps Bhayangkara juga kerap terjadi pada perempuan, termasuk dalam bentuk pernyataan-pernyataan bernada merendahkan atau melecehkan.

Paradoks dan ironis. Di tengah makin kuatnya semangat mengembalikan citra kepolisian, justru polisi merusak dengan bertindak sewenang-wenang dan melakukan kekerasan. Tindakan polisi menangkap warga negara yang menyampaikan aspirasi dan kritik serta melakukan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan tindak kejahatan, tidak mencerminkan seorang Bhayangkara sejati, yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat. Bukankah polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri).