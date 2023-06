HANI 2023: Pelayanan Prima Pelanggan vs Pemberantasan Calo

PIKIRAN RAKYAT - International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking atau Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) ditetapkan berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 42/112 pada 7 Desember 1987.

Peringatan dilakukan oleh negara-negara di dunia pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya untuk memperkuat aksi dan kerja sama dalam mencapai dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Peringatan setiap tahunnya memilih tema yang berbeda-beda sesuai dengan situasi permasalahan yang dihadapi. War on Drugs, Say No to Drugs, Let’s Talk About Drugs, serta Health for Justice, hingga Justice for Health adalah beberapa tema yang dipilih berdasarkan isu-isu yang berkembang.

Sejak 2013, International Drug Policy Consortium (IDPC) memulai kampanye Support Don’t Punish. Kampanye dengan tema tersebut menyasar kepada kebijakan yang berfokus pada kesehatan, hak asasi manusia dan mengakhiri kriminalisasi terhadap penyalah guna narkoba.

Kampanye IDPC sejalan dengan tema yang dipilih dalam beberapa tahun terakhir menitikberatkan pada aspek kesehatan. Hal ini sesuai dengan keputusan beberapa sidang lembaga di bawah PBB dalam beberapa tahun terakhir.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menentukan tema HANI tahun ini, yakni People First: Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention (Dahulukan Kemanusiaan: Hentikan Stigma dan Diskriminasi, Perkuat Pencegahan).

Kampanye tahun ini fokus pada beberapa hal di antaranya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memperlakukan pengguna narkoba dengan menghormati dan memberikan empati kepadanya, menyediakan layanan berbasis bukti, kesetaraan pelayanan untuk semua, menawarkan alternatif hukuman, mengutamakan pencegahan, dan memimpin dengan kasih sayang.

Sementara itu di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menetapkan tema HANI tahun ini, yaitu Akselerasi War on Drugs Menuju Indonesia Bersih Narkotika. Disebutkan bahwa tema ini menggambarkan komitmen dan semangat Indonesia untuk melawan narkotika dengan cara yang cepat, tegas, dan komprehensif, guna mewujudkan Indonesia yang Bersih dari Narkotika (Bersinar) untuk menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan berkualitas.