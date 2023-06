Publik Tunggu Putusan MK dan MA Terkait Uji Materi Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen di Parlemen

Setelah sejumlah putusan MK , kali ini giliran Mahkamah Agung (MA) yang akan menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU ) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Publik pun menanti putusan hakim agung perihal permohonan uji materi oleh lima pemohon (Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia, Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, dan Wahidah Suaib). Dilansir Antara, mereka mengajukan uji materi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 ke MA pada tanggal 5 Juni 2023 lalu.

Jika merujuk Pasal 76 ayat (4) UU No. 7/2017, Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian PKPU paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima oleh MA. Setidaknya publik akan mengetahui putusan MA ini medio Juli 2023.

Tahapan Pemilu 2024 yang saat masih berlangsung adalah verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Setelah kegiatan ini selesai, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Selanjutnya, verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, 10 Juli hingga 6 Agustus 2023.

Adapun yang diujimaterikan soal ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10/2023 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 245 terhadap UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, terhadap UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Editor: Huminca