Cara Cegah Suap di BUMN, Langkah Preventif dan Investigatif Harus Beriringan

PIKIRAN RAKYAT - Barangkali strategi korporasi untuk mencegah suap adalah perlunya kombinasi yang tepat antara tindakan preventif diiringi langkah investigatif agar bisnis berjalan cepat, efisien dan, profit kian meningkat.

Suap adalah jenis korupsi yang paling banyak terjadi. Pada umumnya, suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Oleh sebab itu, suap melanggar nilai demokrasi, etika, dan keadilan. Selain itu, suap juga bersifat diskriminatif dan melanggar kompetisi bisnis yang jujur. Lebih dari itu, suap juga mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum.

Maka, sudah tepat apabila strategi yang diterapkan korporasi berupa tindakan preventif melalui penerapan sistem manajemen antipenyuapan, sekaligus menggalakkan edukasi yang dimotori pimpinan diiringi langkah investigatif, termasuk di dalamnya adalah forensik digital dan tindakan tegas bagi pelaku.

Edukasi yang digerakkan oleh pimpinan meliputi seluruh upaya 'membudayakan' Prinsip "4 NO" yakni NO Bribery, NO Kickback, NO Gift, dan NO Luxurious Hospitality.

Baca Juga: PPDB Hajat Pendidikan Tahunan, Jangan Curangi Prosesnya

NO Bribery meliputi suap-menyuap, sogok, pemerasan, sementara NO Kickback meliputi komisi, uang terima kasih, uang bagi-bagi, dan NO Gift adalah berbagai bentuk hadiah tidak wajar, NO Luxurious Hospitality adalah jamuan-jamuan yang mewah atau berlebihan.

Suap memang menjadi momok dan menurut pengalaman banyak pakar disebutkan bahwa risiko suap di BUMN tergolong sebagai risiko yang sering terjadi.

Hal ini diperkuat dengan keterangan juru bicara bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Ipi Maryati di Jakarta, Rabu 31 Mei 2023, bahwa masalah suap dan jual beli jabatan di perusahaan BUMN berada pada urutan teratas.

Disebutkan bahwa KPK sampai saat ini telah menindak banyak pelaku korupsi di perusahaan BUMN, di antaranya adalah suap pengadaan pesawat dan mesin di PT Garuda Indonesia serta pengerjaan subkontraktor fiktif proyek di PT Waskita.

Sejatinya, strategi korporasi untuk mencegah suap tidak serta merta menyebabkannya terhindar dari tuntutan hukum, namun setidaknya strategi tersebut dapat mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan serta dapat mendukung proses hukum. Kata kuncinya adalah mencegah dan mendeteksi terjadinya korupsi serta menanggapi atau merespons kejadian korupsi.