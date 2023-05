Mereduksi Penggunaan Keresek di Bandung, Butuh Regulasi Keras ala Pemerintah Singapura

Kita sama sekali tidak merasa bersalah ketika masih menggunakan keresek. Kita juga tidak pernah ditegur ketika masih menggunakan keresek. Kita juga tidak pernah mendengar adanya pengelola toko, pedagang, ataupun masyarakat umum yang dihukum lantaran masih menggunakan keresek. Ya, hingga hari ini, kita masih bisa bebas menggunakan keresek dalam kehidupan sehari-hari.

Tak heran, produksi sampah di tingkat rumah tangga masih sangat tinggi. Merujuk Open Data Jabar, sebagaimana diberitakan “PR”, Senin (29/5/2023), Kota Bandung menempati urutan pertama sebagai wilayah dengan produksi sampah terbanyak di Jawa Barat. Pada 2021, timbunan sampah di Kota Bandung mencapai 1.529 ton per hari. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, dari total sampah tersebut, komposisi sampah plastik di Kota Bandung diestimasikan mencapai 11,6%.

Jumlah rata-rata penggunaan kantong plastik sekali pakai pun masih terbilang tinggi di Kota Bandung . Di tingkat rumah tangga, setiap orang memproduksi 107,54 lembar sampah per hari. Di tingkat pasar, setiap orang memproduksi 2817,63 lembar sampah per hari. Di tingkat retail, setiap orang memproduksi 7423,05 lembar sampah per hari.Kita harus pahami bahwa fenomena itu berlaku ketika Perwal Nomor 37 Tahun 2019 masih berlaku. Mengapa itu bisa terjadi? Mungkin, kata kuncinya ada pada efek jera. Jika kita perhatikan, regulasi tersebut memang tidak memuat ketentuan yang berpotensi menimbulkan efek jera.