Mudik Geliatkan Perekonomian Desa dan UMKM

Perputaran ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) saat momen mudik dan libur Lebaran tahun 2023 diproyeksi bisa mencapai Rp 150 triliun. Proyeksi tersebut meningkat hampir dua kali lipat dari libur Lebaran tahun 2022 lalu.

Demikian diutarakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta, Senin (3/4/2023). Kemenparekraf menargetkan 25 persen atau 300 juta hingga 350 juta pergerakan dari target 1,4 miliar mobilitas wisatawan Nusantara tahun ini akan tercapai. Data Kementerian Perhubungan menyebutkan ada 123,8 juta wisatawan yang akan melakukan perjalanan saat libur Lebaran 2023.



Kemenparekraf akan berkoordinasi dengan perang­kat daerah dan stakeholders terkait untuk mengantisipasi potensi lonjakan wisatawan saat libur lebaran. Diharapkan, semua pihak selalu memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan CHSE, terutama keselamatan dan keamanan.

Jumlah Rp 150 triliun itu baru di sektor parekraf, belum di sektor lain. Memang, belum ada hitungan dari sektor-sektor lainnya. Namun, nilainya bakal sangat fantastis.



Tradisi menahun ini memang memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, terutama bagi daerah. Pasalnya ada redistribusi uang dari kota ke daerah-daerah yang menjadi tujuan pemudik. Perputaran uang tersebut tersebar ke semua lini terutama pada pos-pos yang menjadi kebutuhan pokok para pemudik seperti kenda­raan, bahan bakar, makanan, hingga fasilitas selama perjalanan mudik, termasuk tempat peristirahatan.

Redistribusi uang tersebut memang lebih banyak dihabiskan ke sektor perdagangan, tranportasi, dan pariwisata. Misalnya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akan ada dana dari pemudik yang membelanjakan uangnya ke sektor ritel.



Ketika arus balik biasanya orang akan membawa oleh-oleh dari daerah ke kota. Buah tangan itu mayoritas ber­asal dari produk lokal, industri-industri lokal rumahan.

Di samping itu, kebijakan pemerintah terkait penambahan libur Lebaran bersama selama dua hari secara tidak langsung akan menambah kesempatan bagi pemudik untuk lebih lama berwisata dan mencicipi kuli­ner daerah.



Adapun pengeluaran yang paling dominan di setiap mudik Lebaran antara lain belanja kuliner, pernak pernik lebaran, konsumsi rumah tangga serta uang tips kepada keluarga di kampung.

Disadari atau tidak, mudik menimbulkan berbagai efek pada kehidupan sosial-budaya, ekonomi, dan politik masyarakat kita. Pada aspek sosial-budaya, mudik merupakan media pertukaran informasi, gaya hidup, bahkan pola pikir antara masyarakat kota dan desa.

Pemudik bisa memperoleh nilai-nilai kearifan lokal yang masih dilakukan masyarakat desa, yang mulai sulit ditemukan di perkotaan seperti keramah-tamahan dan sifat gotong royong.



Pada aspek ekonomi lebih kentara terlihat, yakni pemudik membawa aliran uang dari kota ke desa, baik dalam bentuk konsumsi maupun bekal bagi keluarga di kampung. Tanpa disadari, mudik juga merupakan arena marketing produk-produk dari perkotaan.

Selanjutnya, efek di aspek politik yang paling sulit ­dilihat. Meski porsinya sedikit, pada pertemuan mudik telah terjadi diskusi politik, dalam arti yang luas, yang melibatkan berbagai sudut pandang. Apalagi, warga Jawa Barat juga akan segera mengikuti Pemilu 2024.

Diakui atau tidak, dampak ekonomi dari fenomenamudik memang cukup fantastik sehingga mengundangbanyak kalangan untuk membahasnya dalam beragamperspektif. Yang pasti, mudik sangat membantu per­ekonomian di daerah sehingga berkontribusi pula terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun.

Aliran dana segar dan besarnya permintaan pada ­momen mudik Lebaran setidaknya dapat mendorong penyebaran pendapatan sehingga dengan sendirinya dapat mereduksi ketimpangan sekaligus dapat membantu percepatanp embangunan.

Becermin dari ­fenomena mudik Lebaran tersebut, dari sisi ekonomi, setidaknya terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dari ekonomi mudik Lebaran, terutama menciptakan nilai tambah ekonomi guna memberi manfaat besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional.***