Puan Maharani dalam Bingkai Kepemimpinan Perempuan Perspektif Mazhab

PIKIRAN RAKYAT - “Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayap seekor burung. Jika dua sayapnya sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak setinggi-tingginya. Jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali,”

Secara elegan dalam pidatonya Puan Maharani dengan beranalogi ingin mengilustrasikan betapa pentingnya kesadaran tentang kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam peran-peran kebangsaan dan kenegaraan.

Puan juga ingin menegaskan bahwa menyertakan perempuan dalam setiap jabatan bukan sebagai kebijakan afirmatif tetapi merupakan kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia.

Kepemimpinan; Perspektif Teori

Kepemimpinan itu pengaruh, kata Sanborn. Untuk mengembangkan pengaruh, pemimpin tidak harus memiliki jabatan—formal. Pesan McGannon, leadership is action not position. Pesannya sangat ideal, bukannya posisi tidak penting, tetapi kepemimpinan lebih banyak berurusan dengan tindakan. Sedangkan Ordway Tead, dikutip oleh Kartini Kartono, “Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Sementara James M. Liphan mendefinisikan kepemimpinan dengan “The leadership as the behavior of an individual that anitiatives a new structure in interaction within a social system by changing the goals, objectives, configuration, procedures, or output of the system”.

Kepemimpinan itu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan perannya to servant. Pelayan bagi masyarakatnya, tanpa pandang bulu. Konsep melayani—to servant—tidak lebih mulia ketimbang dilayani.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan harus merefleksikan nilai-nilai ajaran agama dan kemanusiaan dalam perilaku kepemimpinannya. Setiap muslim harus berupaya agar niat, sikap, tutur kata, perilaku, dan perbuatannya senantiasa mengacu dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sosok pemimpin yang holistic, accepted, dan proven.