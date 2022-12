Indonesia Ketua ASEAN 2023: Urgensi Merawat Manuskrip ASEAN

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia menjadi ketua ASEAN pada 2023 setelah estafet ketua ASEAN diserahkan oleh Kamboja di Hotel Sokha Phnom Penh, Minggu, 13 November 2022.

Secara simbolis, Presiden Jokowi menerima palu dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai penanda bahwa Indonesia telah menjadi Ketua ASEAN. Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, serta menjadi jangkar stabilitas dunia.

ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun. Dalam konteks kawasan ASEAN masih ada anasir ekstremis atau konflik di ASEAN seperti di Myanmar, Filipina Selatan maupun di Indonesia seperti ledakan bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar kota Bandung pada Rabu, 7 Desember 2022.

Dalam seminar yang berjudul Ceramah Pakar Bidang Filologi 'Asia Tenggara sebagai Medan Penelitian Filologi' yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada, Prof Oman Fathurahman menyebutkan bahwa kawasan ASEAN memiliki keragaman manuskrip yang luar biasa; memiliki keragaman bahasa, aksara, budaya dan konten keagamaannya yang luar biasa.

ASEAN juga terhubungkan dengan tradisi besar yang lain karena manuskrip kawasan ASEAN dilahirkan melalui lalu lintas jalur rempah sehingga tradisinya mewarisi tradisi India, Persia Turki China, dan kemudian menjadi tradisi besar nusantara atau ASEAN.

Namun ASEAN juga memiliki tantangan sendiri, seperti konflik atau ekstremisme yang dapat mengancam keberadaan manuskrip.

Beberapa lembaga dalam menyikapi tantangan ini melaksanakan program seperti Endangered Archives Programme, (EAP) dan Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia (DREAMSEA).

Dari beberapa tempat di ASEAN yang masih ada konflik bersenjata keadaan manuskripnya patut menjadi perhatian. Salah satu tempat yang masih sering terjadi konflik bersenjata ialah Marawi di Filipina, Katalog yang berjudul An Annotated Catalogue with Essays: The Library of an Islamic Scholar of Mindanao: The Collection of Sheik Muhammad Said bin Imam sa Bayang at the Al-Imam As-Sadiq (A.S.) Library, Marawi City.