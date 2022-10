Ketidakadilan dalam Kebijakan Global Kesehatan Masyarakat

PIKIRAN RAKYAT - Dalam forum C20 Summit 2022 di Bali tanggal 5 sampai 7 Oktober 2022, terungkap masalah dalam kebijakan global kesehatan masyarakat. Masalah utamanya adalah ketidakadilan dan monopoli. Ketidakadilan semakin kentara dan terang benderang pada masa pandemi Covid 19.

C20 atau Civil 20 merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari seluruh dunia yang berkolaborasi dengan G20. Sebagai engagement groups, C20 memberikan catatan kritis dan rekomendasi untuk pemimpin negara anggota G20. Tujuannya agar negara G20 mendengar suara dari akar rumput. Terutama suara kelompok miskin, minoritas dan marjinal.

C20 berharap keputusan pemimpin G20 akan selalu berpihak kepada nilai kemanusiaan dan keadilan. Sehingga tidak ada satupun rakyat yang ditinggal (no one left behind) dalam kemiskinan dan kesengsaraan.

Harapannya G20 dapat menghadirkan keadilan bagi rakyat di belahan Selatan dunia. Tetapi keadilan itu tidak kunjung terwujud. Kekayaan negara di belahan Utara semakin menumpuk. Sedangkan negara di Selatan dunia bertahan hidup dengan utang atau donasi.

C20 adalah jaringan organisasi masyarakat sipil yang anggotanya tidak hanya berasal dari negara G20. Sehingga C20 merupakan representatif rakyat jelata yang disuarakan melalui organisasi komunitas dan organisasi profesi yang peduli pada pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam C20 Summit di hari pertama 5 Oktober 2022, dibahas berbagai isu dari beberapa kelompok kerja. Pertemuan paralel pada kelompok kerja bidang akses vaksin dan kesehatan global membahas Global Public Health Convention for the 21st Century.

Pertemuan paralel tersebut dikoordinasi oleh AIDS Healthcare Foundation (AHF) yang menghadirkan pembicara ahli dari berbagai latar belakang. Dimoderatori oleh Loretta Wong Deputi Chief of Global Advocacy and Policy dari AHF.

Pembicara pertama yaitu Dr. Miguel Pedrola dari AHF Argentina yang menjabat Direktur Ilmiah Latin Amerika dan Karibia. Pedrola menjelaskan bagaimana kebijakan WHO saat menghadapi pandemi Covid 19.