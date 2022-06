Organisasi Masyarakat Sipil di Forum G20 Belum Bermakna

PIKIRAN RAKYAT - C20 atau Civil 20 merupakan salah satu organisasi resmi yang terlibat dalam G20 atau disebut engagement grups. C20 dibentuk sebagai wadah bagi organisasi masyarakat sipil atau civil society organization (CSO) di seluruh dunia.

Misi C20 membawa aspirasi rakyat miskin, minoritas dan marginal agar diperhatikan oleh pemimpin G20. Sekaligus ikut mengawasi proses dialog dalam pertemuan G20 agar keputusannya mengutamakan keadilan.

Sehingga tidak ada satupun rakyat yang masih tertinggal dalam jurang kemiskinan dan kesengsaraan (no one left behind).

G20 sendiri adalah organisasi yang anggotanya terdiri 19 negara besar di dunia ditambah satu organisasi regional yaitu Uni Eropa.

Indonesia direkrut menjadi salah satu anggota G20 karena jumlah penduduk yang besar. Sama halnya dengan negara di bagian selatan lainnya seperti India, Afrika Selatan, Brazil, Australia dan Meksiko.

Tahun 2022 Indonesia ditunjuk sebagai presidensi G20. Tugasnya adalah menjadi tuan rumah penyelenggaraan rangkaian pertemuan-pertemuan.

Mulai dari pertemuan Tingkat Menteri, Kelompok Kerja, dan Engagement Groups. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 akan diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022. KTT ini akan menjadi puncak dari proses dan rangkaian pertemuan selama setahun presidensi ndonesia.

Organisasi G20 pada kenyataan hanya sebagai wadah kepentingan ekonomi dan politik Eropa dan Amerika. Maka tidak heran jika hegemoni Eropa dan Amerika sangat kentara di setiap pertemuan G20. Rusia dan Cina meski menjadi anggota G20 tetapi seringkali dipersekusi Eropa dan Amerika.