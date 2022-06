Dari Pandemi Menuju Endemi Covid-19, Indonesia Berlakukan PPKM Level 1 di Seluruh Wilayah

PIKIRAN RAKYAT - Praktis seluruh wilayah di semua provinsi di tanah air berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 29 dan 30 tertanggal 6 Juni 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ditetapkan berada pada level 1.

Hal ini berlaku untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Beleid dimaksud berlaku mulai 7 Juni-04 Juli 2022 dan selanjutnya akan direview kembali sebagaimana periode PPKM sebelumnya.

Tentunya posisi tingkat 1 (aman) sebagaimana dimaksud merupakan sebuah kemajuan dan patut terus dipertahankan dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara berkesinambungan.

Baca Juga: Berseminya Dinasti Politik, Iklim Pilpres 2024 Akan Berbeda

Level 1 oleh WHO dimaknai bahwanya jumlah kasus positif C-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu dan tingkat hunian rumah sakit (rawat inap) kurang dari 5 orang per 100 ribu penduduk per minggu, serta angka kematian kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk di sebuah wilayah.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, telah menyatakan bahwasanya terdapat tiga syarat guna dapat beralih dari pandemi menjadi endemi C-19, yakni transmisi komunitas berada di level 1 selama tiga bulan berturut-turut.

Syarat lainnya adalah kesuksesan tingkat vaksinasi lengkap atau dua dosis penuh mencapai 70 persen dari populasi penduduk dan reproduction rate atau laju tingkat penularan mencapai 1 atau bahkan di bawah 1 selama triwulan berturut-turut.

Sehubungan pandemi Covid 19 berstatus global dan dalam penanganan Badan Kesehatan Dunia (WHO) maka keputusan guna bergeser dari pandemi ke endemi berstatus global, tidak dapat diputuskan hanya oleh sebuah negara.