Menjaga Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan di Hari Tanpa Tembakau Sedunia

PIKIRAN RAKYAT - Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan sekitar 3.5 miliar hektar tanah setiap tahun telah beralih fungsi menjadi tanaman tembakau. Peningkatan industri tembakau telah berkontribusi kepala laju deforestasi sebesar 200.000 hektar per tahun dan menyebabkan degradasi lahan.

Dalam peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (World No Tobacco Day) yang diperingati setiap tanggal 31 Mei, kita diingatkan kembali guna terus merawat planet bumi yang kita tinggali bersama.

WHO mengusung tema “Tobacco’s Threat To Our Environment. Protect The Environment” sebagai tema peringatan tahun ini. Tembakau dipandang sebagai dampak yang berbahaya (ancaman) bagi kelestarian lingkungan tempat kita tinggal.

Tentunya dampak negatif ini patut direduksi guna tidak menambah beban terhadap kondisi ekosistem yang mulai rusak selain fungsi kesehatan masyarakat yang perlu terus dicermati.

Peringatan Hari Tanpa Tembakau diputuskan oleh WHO pada tahun 1987 guna mendorong kesadaran publik terhadap bahaya yang disebabkan oleh produksi tembakau bagi kehidupan manusia, kesehatan masyarakat, dan lingkungan.

BAHAYA

Berdasarkan data WHO, setiap tahun terdapat enam juta orang wafat di seluruh dunia akibat menghisap rokok secara aktif dan 900.000 nyawa hilang akibat menjadi perokok pasif.