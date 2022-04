Tri Suaka Harusnya Mencontoh Musisi Senior Duta Sheila On 7, Tak Banyak Permintaan Ketika Diminta Manggung

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi pendatang baru, Tri Suaka dan Zidan menjadi gunjingan warganet setelah dirinya memparodikan Andika Mahesa, vokalis Kangen Band manggung.

Hal itu diketahui melalui video cover lagu Kangen Band ‘selingkuh’ dan ‘penantian yang tertunda’. Tri Suaka dinilai sombong oleh warganet padahal, selama ini ia terkenal karena mengcover lagu-lagu dari musisi lain, bahkan dari Kangen Band sendiri.

Tri Suaka merupakan penyanyi cover yang muncul dari musisi Jogja Project. Ia mengawali karier sebagai pengamen dan penyanyi di kafe-kafe Yogyakarta. Memang, polemik dari perseteruan Tri Suaka dan Zidan atas parodi Andika Kangen Band merembet kemana-mana.

Bahkan, nama Duta Sheila On 7 mencuat setelah hujatan publik dunia maya ke Tri Suaka dan Zidan. Warganet beramai-ramai membandingkan Sheila On 7 sebagai penyanyi asal Yogyakarta dengan attitude Tri Suaka.

Bahkan, warganet membandingkan tarif manggung Tri Suaka dengan band legendaris asal Yogyakarta, Sheila On 7 ini. Tri Suaka memasang tarif Rp50 juta per jam sekali manggung. Warganet juga membeberkan permintaan manggung Tri Suaka dengan rincian penginapan hotel bintang 4 atau 5, smooking room, 1 suite, 3 deluxe, tiket pesawat pulang pergi 8 orang, rokok surya 1 slop, buah-buahan, minuman, snack, hingga pijat refleksi.

Warganet menilai tarif dan permintaan khusus itu tidak sebanding dengan karya yang dirilis oleh Tri Suaka dengan mengcover lagu musisi lain sebagai penyanyi baru di dunia musik tanah air.

Warganet juga membandingkan kesederhanaan Sheila On 7 sebagai band yang masih di elu-elukan hingga saat ini. Salah satu panitia dalam acara manggung Sheila On 7 membeberkan bahwa, Duta dan bandnya hanya minta ditemani makan rawon dan menolak untuk diberikan ruangan khusus. Bahkan, ia mengungkapkan kalau Sheila On 7 hanya menghabiskan Rp 180 ribu saat makan rawon.

