Mendambakan Bandung yang Bebas Banjir Cileuncang

PIKIRAN RAKYAT - “Cileuncang”, demikian sebuah terminologi yang kerap menyertai pemberitaan banjir di Jawa Barat.



Di musim penghujan seperti saat ini, kerap kali kita mendengar, membaca, dan sekaligus mengalami banjir, yang antara lain terjadi di lorong jembatan Cibaduyut, Dayeuhkolot, Jalan Simpang Pasirkoja, Cingised Kota Bandung, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Pangalengan, dan lain-lain.



Keberadaan sejumlah sungai di Jawa Barat, wajib diperiksa kembali kelainannya, apakah masih mampu menampung air? Sebagaimana fungsi dasarnya, menimbang telah terjadi sejumlah pendangkalan akibat menumpuknya beragam sampah sampai kepada penyempitan badan sungai akibat terdesak oleh pemukiman.



Pada esensinya, sungai memiliki multi fungsi yang strategis sebagai sumber air minum, industri, dan irigasi sekaligus pusat listrik tenaga air bahkan mampu dijadikan wahana rekreasi air.

Baca Juga: Besarnya Utang Negara Turunkan Kepercayaan Diri Negara Mengatasi Persoalan Ekonomi

Pemeliharaan kondisi sungai menjadi sebuah keniscayaan yang wajib secara sinergi diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan guna mengeliminir penggundulan daerah hulu, alih fungsi DAS (Daerah Aliran Sungai) sebagai kawasan pemukiman, serta sungai dijadikan tempat pembuangan segala polutan mulai dari limbah pabrik sampai kepada sampah rumah tangga dan kotoran manusia.



Tentunya bilamana kita abai, maka hal ini pada gilirannya bakal mengerus sungai-sungai mengalami laju sedimentasi berpuluh-puluh juta per tahun, selain timbulnya defisit cadangan air.

Hal terakhir ini tentunya bakal menimbulkan kekeringan (water stress) di banyak tempat, sebagaimana yang pernah terjadi di India atau Ethiopia.



Tak kalah urgensinya adalah mengubah paradigma perilaku buruk di dalam penanganan sampah yang telah menyebabkan pendangkalan saluran.



Harus diakui, kita belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Ajakan, himbauan, bahkan larangan sekalipun telah banyak dipampang di mana-mana, namun sosialisasi sekaligus penegakan hukumnya sangat lemah.

Padahal pasal 29 UU. No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah melarang seseorang membuang sampah tidak pada tempatnya. Bahkan UU ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012.



Sampah telah menjadi masalah nasional. Bank Dunia mencatat produksi sampah perkotaan di Indonesia mencapai tak kurang dari 10 juta ton per tahun.

Baca Juga: Pemerataan Pembangunan ‘Pilih Kasih’ ala Pemerintahan Jokowi

Setiap tahun kota-kota besar di dunia menghasilkan sampah sampai 1,3 miliar ton. World Bank memprediksikan angka ini membengkak sampai 2,2 miliar ton di tahun 2025.



Timbunan sampah membengkak 24 persen per tahun dan ironisnya tanpa diimbangi sarana teknis pengolahannya. Nyaris seluruh TPA (Tempat Pembuangan Akhir) masih mengandalkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) atau sekadar menimbun di lahan terbuka tanpa proses apapun.

Masih terbilang langka metode controlled landfill (sampah dihamparkan di lokasi cekungan dan permukaan yang rata) ataupun sanitary landfill. Patut disadari, proses degradasi sampah menghasilkan gas metana (CH4) dan karbondioksida(CO2).

Diperkirakan setiap ton padatan sampah menghasilkan sekitar 50 kg gas metana dan bila terus menumpuk di TPA, berpotensi meledak akibat oksidasi dengan udara.



Telah adakah perubahan paradigma dari segenap unsur potensi masyarakat guna peduli memerangi sampah? kita amati di sejumlah tempat, gundukan sampah yang berantakan masih kerap kali kita jumpai belum lagi tutup tong sampah pun kian banyak yang raib.



Sistem Manajemen Sampah Terpadu (Simaster) yang merupakan alternatif solusi penanggulangan sampah pun belum dapat berjalan secara paripurna.



Simaster berbasiskan kepada upaya 3R (reduce, reuse, recycle) ditopang upaya daur ulang dan pengomposan di berbagai TPS, sehingga diharapkan sampah dapat diminimalisasi hingga 10 persen sebelum diangkut ke TPA.