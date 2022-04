Merendangi Eropa ala Dubes Iwan Bogananta

PIKIRAN RAKYAT - Penetrasi pasar untuk produk dari Indonesia harus terus digalakkan, salah satu ikhtiar guna melakukan penetrasi atau menembus pasar Eropa ialah dengan Kick Off Rendang Goes to Europe.

Proyek tersebut merupakan tindak lanjut program “Ïndonesia Spice Up the World”. “Indonesia Spice Up The World” merupakan salah satu program utama pemerintah yang melibatkan lintas kementerian/lembaga sebagai salah satu upaya perluasan pemasaran produk bumbu atau pangan olahan dan rempah Indonesia.

Selain itu juga menguatkan industri kuliner Indonesia dengan pengembangan restoran Indonesia di luar negeri atau sebagai bagian dari gastrodiplomasi restoran dan rencana pengembangan pasar rendang melalui Bulgaria sebagai penghubung perdagangan internasional.

Untuk itu, Duta Besar RI untuk Bulgaria, Makedonia Utara, dan Albania, Iwan Bogananta bersama pemilik Bella Ltd, Dimitri Ventilous berkunjung ke tanah air untuk memenuhi undangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta bertemu dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja.

“Rendang yang kami jadikan sebagai pilot project ini akan membuka pintu pasar produk Indonesia melalui Bulgaria ke pasar dunia. Mengusung semangat Rendang Goes Global, nilai tambah akan kembali untuk bangsa dan masyarakat Indonesia," ujar Iwan Bogananta.

"Dari rakyat untuk rakyat, kembali kepada rakyat Indonesia, merangkul UMKM memajukan bangsa,” kata Duta Besar RI untuk Bulgaria, Makedonia Utara, dan Albania, Iwan Bogananta lagi, dilansir dari Antara dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 25 Maret 2022.

Dubes Iwan menyampaikan rasa hormat kepada Menparekraf Sandiaga Uno, Menlu Retno Marsudi serta seluruh jajaran pemerintahan yang sangat mendukung program Indonesia Spice Up the World: Chapter Bulgaria.

“Teringat kami akan arahan Menteri Pariwisata untuk gercep, gerak Cepat memanfaatkan peluang, karena peluang tidak akan datang dua kali. Melalui Indonesia Spice up the World: Chapter Bulgaria, maka KBRI Sofia, siap ‘Merendangi Eropa’, mendukung program Presiden Jokowi,” katanya.