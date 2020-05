Mendadak New Normal

PIKIRAN RAKYAT - KEHIDUPAN manusia adalah rangkaian new normal tanpa henti. Hanya kematian yang memutus, sekaligus menjadi status terakhir new normal manusia di dunia.

Sejak masa pertumbuhan, kita melewati beberapa fase new normal. Sebelum terbiasa berjalan, kita mencapai sesuatu dengan merangkak. Sebelum bisa merangkak, kita menggapai sesuatu dengan berguling. Bahkan jauh sebelum itu, kita menggunakan mulut sebagai satu-satunya alat untuk mengenali sesuatu sehingga semua yang digenggam dibawa ke mulut.

Setiap tugas perkembangan, demikian orang psikologi perkembangan menyebut fase new normal tersebut, pada mulanya dijalani dengan kaku, kaget, dan kadang disertai gejala sakit, seperti bayi yang sedang tumbuh gigi kadang diiringi demam. Semua tahap perubahan berlangsung sistematis dan berirama, Kecakapan yang menjadi prasyarat dikuasi lebih dahulu.

Semuanya tidak mendadak, atau terbalik-balik. Tidak pernah bayi mendadak bisa berjalan, baru kemudian belajar merangkak. Keteraturan yang sama terjadi pada metamorfosis kupu-kupu.

Perbandingan pertumbuhan bayi dengan metamorfosis kupu-kupu menjadi contoh sederhana tentang keruntutan perubahan, sekaligus tentang perbedaan cara manusia merespon lingkungannya. Tidak seperti binatang yang merespon lingkungannya dengan mengubah struktur anatomis, kita (manusia di mana pun) beradaptasi dengan lingkungan dengan menciptakan kebudayaan, yang tidak lain adalah seperangkat teknik pemecahan masalah.

Jadi, jangan cemaskan soal perubahan, dan jangan ragukan soal kemampuan adaptasi, karena keduanya telah menjadi kemampuan alami manusia. Kemampuan adaptasi telah menjadi instrumen yang menjaga kelangsungan hidup manusia.

Karena itu, ketika new normal menghadapi wabah Covid-19 hendak diberlakukan yang pertama kali dicek seharusnya bukan kesiapan masyarakat, atau tempat usaha. Yang harus dipastikan kesiapannya adalah terpenuhinya syarat-syarat permberlakuan new normal, dan pedoman transisi yang harus siap dijalankan sebelum new normal benar-benar diberlakukan. Jika tidak, wacana pemberlakukan new normal hanya akan menjadi “virus” yang menggerogoti ketenangan dan optimisme, sekaligus mengikis imun warga.