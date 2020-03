Jalan ke Rumahmu

SEORANG teman, guru bahasa, mencatat sejumlah istilah Inggris yang berseliweran bersama wabah Covid-19. Salah satu di antaranya adalah work from home. Arti harfiahnya “kerja dari rumah”.

Menurut protokol tulak bala yang diterapkan di sejumlah negara, tak terkecuali di Indonesia, orang sebaiknya mengurangi keluyuran.

Sejauh bisa, bekerja pun di rumah saja. Konon, itu salah satu cara buat menghindari penyebaran virus corona yang oleh Badan Kesehatan Dunia telah dinyatakan sebagai pandemi.

Tentu, istilah work from home bukan istilah teknis, melainkan istilah umum saja. Lagu dari kelompok vokal R&B Fifth Harmony, misalnya, dikasih judul “Work from Home”.

“Yeah we can work from home,” begitu antara lain bunyi lagu yan dibawakan oleh cewek-cewek itu.

Mereka mengulang-ulang kata work berkali-kali. Work, work, work… Dan saya jadi teringat kepada suara bebek.

BBC memakai istilah remote work (kerja jarak jauh) dan home-office (rumah kantor). Dalam benak saya tergambar banyak orang yang menggarap pekerjaannya di rumah masing-masing dan terhubung dengan manajemen kantor mereka melalui sarana komunikasi daring. Rumah mereka jadi berfungsi layaknya kantor.

