Filsafat Bobotoh

SIANG itu, di teras sebuah toko di Kopo, Bung Rio Rizky Pangestu dari Pikiran Rakyat mengajak saya mengobrol soal musik dalam kegiatan bobotoh Persib Bandung.

Saya teringat kaset kompilasi lagu yang dirilis oleh Viking Persib Club pada 2002.

Saya teringat pula pengalaman pribadi lalajo Persib Bandung di Stadion GBLA, stadion yang kini tidak berfungsi, tatkala nyanyian dan tarian bobotoh Persib Bandung merupakan bagian tak terpisahkan dari atmosfer pertunjukan.

Musik, saya kira, adalah salah satu aspek poetics dari peristiwa bola.

PEMAIN Persib Bandung, Nick Kuipers merayakan kemenangan bersama bobotoh usai bertanding melawan Borneo FC pada ajang Shopee Liga 1 di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu 11 Desember 2019.*

Tak tahulah saya apa padanan yang tepat buat istilah poetics. Yang pasti, pada akhir obrolan, saya teringat buku Simon Critchley, What We Think about When We Think about Football (2017).

Apa sih yang ada dalam benak kita kalau kita mikir soal bola? Usul saya, buku ini layak masuk daftar bacaan pencinta bola.