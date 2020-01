Aib Awal Tahun bagi Bobotoh Persib Bandung

SILAKAN cari video perkenalan pemain baru Persib Bandung Victor Igbonefo yang diunggah akun resmi @persib di akun mikro blogging Twitter.

Anda akan menemukan fakta bahwa konten video tersebut telah mendapat 1.000 komentar lebih dari netizen yang isinya didominasi cemooh, caci maki, dan kekecewaan terhadap konten tersebut.

Rupanya konten tersebut dianggap dibuat asal-asalan, seadanya, dan tidak layak untuk klub sekelas Persib Bandung.

Video itu berisi ucapan selamat tahun baru dari Victor Igbonefo dengan konsep individu dan tampak sederhana, hal yang bisa jadi awalnya diharapkan sebagai suatu hal yang out of the box.

Apa lacur, hasilnya memang menyedihkan, penilaian ribuan netizen bisa menggambarkan hal tersebut.

Meremehkan ekspektasi bobotoh