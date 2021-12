Pengadilan Netizen, Terbukti Kuat yang Menjadi Serba Sangat

PIKIRAN RAKYAT - Keberadaan warganet atau Keberadaan warganet atau netizen , sebutan untuk mereka yang aktif di dunia maya, terus berkembang pesat di negara Indonesia.

Berdasarkan data Internet World Stats, per Maret 2021, pengguna internet Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa atau lebih dari 73 persen dari total populasi pendudukan Indonesia sekira 275 juta jiwa.

Jumlah pengguna internet di Indonesia tersebut menjadikannya berada di peringkat ketiga di Asia, di bawah Tiongkok (989,08 juta jiwa) dan India (755,82 juta jiwa).

Bahkan, Hootsuite, flatform dan lembaga yang secara rutin menampilkan statistik yang berkaitan dengan penggunaan internet menyebut, dari 200 juta lebih pengguna internet di Indonesia sejak awal 2021, sebanyak 170 juta atau lebih dari 61 persennya adalah mereka yang aktif berkecimpung di dunia media sosial.

Mereka menghabiskan rata-rata waktu lebih dari 3 jam/hari dari penggunaan internet yang mencapai rata-rata per hari 8 jam 52 menit. Melihat deretan angka tersebut sudah pasti, bila netizen bersatu tak bisa dikalahkan.

Pengalaman menunjukkan, ketika suara netizen terbelah, seperti kasus-­kasus yang terkait HRS, sebesar apa pun tekanan netizen dan seberapa lama pun jadi trending, tidak besar pengaruhnya di dunia nyata.

Kekuatan netizen yang paling hangat iatu yang terkait dengan kejadian bunuh diri mahasiswi di makam sang ayah di Pasuruan, Jawa Timur.

Mahasiswi yang ­mengalami depresi tersebut nekat menegak potasium sianida yang merupakan racun berbahaya untuk tubuh manusia.

Potasium sianida atau kalium sianida, menurut para ahli, ketika masuk ke dalam jaringan tubuh manusia, dia menghambat masuknya oksigen ke dalam sel. Ketika oksigen tidak bisa masuk ke dalam sel termasuk organ-organ vital, seperti jantung dan otak, lama-kelamaan membuat sel lemah dan mati. Hal itu berlangsung dengan cepat.

Ketika berita bunuh diri tersebut muncul ke permukaan, mulailah kekuatan netizen dengan segala daya analisisnya keluar.

Twitter menjadi ajang utama pengadilan netizen yang mengumbar segala persoalan di balik perisitiwa bunuh dirinya sang gadis.

Jejak digital yang ditinggalkan sang gadis pun wara-wiri di dunia maya, menyeret anggota polisi yang menjadi pacar korban selama ini dan menjadi trending topic untuk beberapa lama.

Bahkan tidak hanya si anggota polisi, keluarga dan institusinya menjadi sasaran serangan netizen

Seperti disebutkan tadi, suara netizen adalah suara rakyat, aparat penegak hukum pun dengan cepat merespons teriakan netizen tersebut dengan menangkap anggota polisi yang diduga menjadi salah satu penyebab tindakan bunuh diri tersebut.

Bahkan ketika sang ibunda korban, melalui keterangan tertulis, menyatakan permohonan maaf dan menjelaskan sebab-sebab kejadian tersebut, ­pendapat netizen tetap bergeming dan seolah menuduhnya sebagai tekanan pihak tertentu ­kepada keluarga korban.

Lalu, apa yang menjadikan netizen begitu bebas dan bahkan cenderung brutal bersuara di dunia maya?

John Suler, Profesor Psikologi dari Rider University menyampaikan simpulan dari penelitiannya tentang mengapa netizen begitu ­reaktif dan vokal menyuarakan opininya di dunia maya.

Suler menyebutnya sebagai efek disinhibisi online, yakni perilaku yang tidak sesuai norma atau aturan sosial karena hilangnya kemampuan mengendalikan diri yang bersumber dari kegiatan dunia maya.

Beberapa penyebab timbulnya efek ini karena faktor anonimitas, invisibilitas, dan asinkronitas.

Dengan anonimitas, di internet , seseorang bebas membuat dan menggunakan akun anonim yang berlainan de­ngan identitas aslinya di dunia nyata.

Dengan penggunaan ”akun palsu” ini, seseorang akan merasa terlindungi dan tidak perlu mempertanggungjawabkan perkataannya sehingga bebas berkata apa pun, bahkan di luar normal sosial.

Akan tetapi, seperti kata Lord Acton, power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.