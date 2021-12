Misi Liberalif Nabi Isa: Pengakuan Jujur Margaretha

PIKIRAN RAKYAT - Sangat menarik ceramah Dr. Hj. Margaretha D.S., M. Si., di acara pelepasan siswa kelas XII SMA Islam Attaqwa Kandanghaur pada beberpa waktu yang lalu. Ketika mengurai tentang kesamaan misi yang dibawa oleh Nabi Isa AS., dengan misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., menyangkut persoalan aqidah dan kenubuwatan Isa AS dengan berbagai realitas yang ada termasuk misi liberalif dari kultus terhadapnya, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilakukannya. Secara lengkap uraian ini ditulis dalam bukunya “Perjalanan Panjang Menggapai Iman, Memoar Pergolakan Batin Seorang Pemeluk Agama tentang Iman Yang Diyakininya”.

Yesus dan Kontroversi Kelahirannya

Yesus dalam tradisi sejarah ummat Islam sebenarnya adalah Isa al-Masih putra Maryam. Sebutan “Isa” (dalam bahasa Arab) berasal dari bahasa Ibrani dari kata “Esau”.

Dalam bahasa Latin nama itu menjadi “Yesus” Munculnya nama Yesus terjadi pada peristiwa pengadilan Isa al-Masih oleh mereka yang hadir dengan menambahkan huruf “J” pada awal dan “S” pada akhir kata “Esau” sehingga menjadi Yesus.]

Nama Yesus baru populer pada abad ke-2, populernya nama Yesus akhirnya menenggelamkan nama asli Esau di kalangan Kristen. Sedangkan al-Quran dan ummat Islam tetap mempertahankan nama Esau (Isa dalam dialek Arab), sebagaimana dituturkan Irena Handono dalam Perayaan Natal 25 Desember Antara Dogma & Toleransi.

Sedangkan kata masyiakh, messiah, atau mesyah berasal dari bahasa Arab dari kata masaha dengan tiga huruf mati yang dikandungnya yaitu: m-s-h yang berarti mengusap.

Dalam perkembangan selanjutnya orang Yunani mengubah sebutan messiah bagi Isa menjadi Kristos yang berarti yang disiram dengan minyak (diurapi). Oleh orang Eropa, Yesus disebut christus atau kristus, yaitu Sang Penyelamat atau Sang Penebus Dosa.

Menyangkut kelahiran Nabi Isa, orang Kristen menyebutnya natal, berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir. Secara istilah natal berarti upacara yang dilakukan oleh orang Kristen untuk memperingati hari kelahiran Isa al-Masih yang mereka sebut Tuhan Yesus.