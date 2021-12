Pemuda Harus Merebut Manfaat Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Swiss adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia di Eropa. berdasarkan data BKPM, Swiss masih menempati urutan ke-2 negara dari benua Eropa dan ke-9 dari semua negara yang berinvestasi di Indonesia.

Jumlah proyek telah mencapai 287 dengan nilai US$ 571,34 juta pada periode Januari-September 2021.

Hal ini terutama diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan negara-negara European Free Trade Association (EFTA). Pada periode Januari-September 2021, berdasarkan data BKPM, Swiss masih menempati urutan ke-2 negara dari benua Eropa dan ke-9 dari semua negara yang berinvestasi di Indonesia. Jumlah proyek telah mencapai 287 dengan nilai US$ 571,34 juta.

Dilansir dari KBRI Bern, pada periode Januari-September 2021, surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Swiss terus meningkat mencapai US$ 1,13 miliar atau Rp. 16,10 triliun. Total nilai ekspor periode Januari-September 2021 sebesar US$ 1,41 miliar atau Rp.19,99 triliun dan impor pada periode tersebut mencapai US$ 273,89 juta atau Rp. 3,89 triliun.

Baca Juga: Kerugian Negara Rp18 Miliar, Polisi Bekuk Para Peretas Data untuk Dapatkan Kartu Prakerja

Berdasarkan data dari Swiss Federal Customs Administration/FCA, nilai ekspor Indonesia ke Swiss pada triwulan III (Juli-September 2021) mencapai US$ 432,72 juta dan impor Indonesia dari Swiss sebesar US$ 86, 94 juta, dimana sebelumnya, pada triwulan II (April-Juni 2021), nilai ekspor Indonesia ke Swiss mencapai US$711,94 juta dan impor Indonesia dari Swiss sebesar US$ 90,88 juta.

Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Swiss utamanya dipengaruhi oleh kontribusi dari ekspor 10 komoditas yakni logam mulia, perhiasan/permata, alas kaki, produk tekstil bukan rajutan, produk tekstil rajutan, perlengkapan elektrik, furniture, kopi, mesin turbin/suku cadang, minyak atsiri, dan kimia organik.

Prime Mover dari EFTA

Tahun 2021, Republik Indonesia resmi memperingati 70 tahun hubungan diplomatik dengan Swiss. Rangkaian peringatan inipun dimeriahkan oleh beberapa kegiatan, dalam konteks ekonomi Swiss juga merupakan salah satu prime mover dari EFTA Di bawah payung Indonesia-EFTA CEPA, beberapa contoh komoditas yang akan mendapatkan pengurangan tarif masuk EFTA (Swiss, Liechtenstein, Iceland, dan Norway) antara lain produk fishery, palm oil, emas, alas kaki, kopi, tekstil, perlengkapan elektronik, machinery, bicyle, tyre, dan furnitur. Indonesia-EFTA CEPA mulai berlaku sejak 1 November 2021.