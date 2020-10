Penuh Hikmah dan Nasihat, Ini 9 Ayat Al Quran untuk Maulid Nabi Muhammad SAW versi Bahasa Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Pada 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia kemudian mengenalkan umatnya dengan agama Islam.

Di banyak negara dunia, setiap tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari libur umum.

Umat muslim pun biasanya berpuasa atau melangsungkan kegiatan tertentu untuk mendapatkan lebih banyak berkah.

Baca Juga: 24 Ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW Versi Inggris dan Indonesia, Cocok untuk Status di Media Sosial

Sebagai bentuk penghormatan dan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, tak sedikit orang yang kerap membagikan pesan indah melalui status di media sosial seperti WhatsApp dan Instagram.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Times of India, ini 9 ayat AL Quran terkait Maulid Nabid Muhammad SAW yang bisa dijadikan referensi untuk mengingatkan orang terdekat versi bahasa Inggris.

Baca Juga: Libur Maulid Nabi, Layanan SATPAS dan SIM Keliling Tak Beroperasi Hari ini

1. "It is you we worship, and you we ask for help." – Al Quran 1:5

2. "Whoever fears Allah, Allah will find a way out for him and He will provide for him from sources that he could never have imagined." Al Quran 65:2-3