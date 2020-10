24 Ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW Versi Inggris dan Indonesia, Cocok untuk Status di Media Sosial

PIKIRAN RAKYAT - Maulid Nabi Muhammad SAW biasa dirayakan oleh seluruh muslim di berbagai belahan dunia sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin besar tersebut.

Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal 570 Masehi sehingga pada umumnya negara dengan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur nasional. Begitu pun di Indonesia.

Kebanyakan orang biasanya berpuasa, berdoa, hingga membagikan ucapan-ucapan menyentuh hati dalam rangka Maulid Nabi.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Times of India, berikut 24 ide ucapan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang cocok untuk WhatsApp dan Instagram.

1. May Allah show us the right path on the occasion of Eid-E-Milad-un-Nabi. Eid Mubarak!

2. Hope you all be guided by your faith on Allah and his dear messenger. Have a blessed Eid Ul Milad Un Nabi.

3. May Allah’s rah mat help you to lead a halal and meaningful life. Eid Ul Milad Un Nabi Mubarak.