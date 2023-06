6 Amalan Sunah Hari Raya Idul Adha, Diambil dari Teladan Rasulullah

PIKIRAN RAKYAT - Berlomba-lomba dalam kebaikan di Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan dengan mengerjakan amalan-amalan sunah. Beberapa amalan sunah yang dimaksud terbagi menjadi dua bagian, yakni dikerjakan sebelum sholat Idul Adha, begitupun setelahnya.

Penyuluh Agama Islam, Ustaz Nur Aziz dalam kajiannya di Masjid Al-Ikhlas Bukit Senang Kecamatan Karimun pernah menjelaskan ada enam amalan sunah Hari Raya Idul Adha di samping ibadah pokoknya menyembelih kurban.

Amalan-amalan tersebut sudah barang tentu memiliki keutamaan tersendiri, terutama karena Lebaran haji ini adalah hari yang spesial.

Berikut enam amalan sunah yang dapat dilaksanakan muslim saat Idul Adha.

Baca Juga: Doa Menyembelih Hewan Kurban untuk Orang Lain, Lengkap dengan Latin dan Artinya

1. Mandi sebelum Shalat Idul Adha

Membersihkan diri dari hadas besar dan kecil dilakukan Rasulullah SAW. sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW. itu muncullah hadis riwayat Ibnu Majah sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari buku 165 Kebiasaan Nabi SAW karya Abdul Zulfidar Akaha.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ. رواه ابن ماجة

Artinya: "Dan dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, 'Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha." (HR. Ibnu Majah).

2. Pakai Pakaian Terbaik dan Wewangian untuk Melaksanakan Sholat Idul Adha

Tak hanya elok dipandang, memakai pakaian yang baik dalam artian rapi dan suci dari kotoran kerap dianjurkan dalam Islam, terutama di hari istimewa seperti hari raya.