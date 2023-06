Band Summerlane Lakoni Tur Perdana Rock A Summer Camp ke 10 Kota

PIKIRAN RAKYAT - Mengusung tema Rock A Summer Camp, band pop punk asal Jakarta, Summerlane siap melakoni tur perdana. Rencananya, band yang diawaki Rizki Prayosi atau Ochin (vokal), Johan (gitar), Vicky Rivaldi (gitar), dan Alexander Bryan (bas) ini akan menyambangi 10 kota.

Jadwal tur Rock A Summer Camp 2023 bersama Summerlane adalah Tegal (5 Juni), Purwokerto (7 Juni), Salatiga (9 Juni), Semarang (10 Juni), Yogyakarta (11 Juni), Surabaya (14 Juni), Jakarta (16 Juni), Bekasi (17 Juni), Bogor (18 Juni), dan Tangerang (21 Juni).

"Tur ini menjadi tur pertama yang telah tertunda karena pandemi. Kami senang karena akhirnya bisa terlaksana setelah merilis single Heaven's Hell," tutur vokalis Ochin, Rabu, 7 Juni 2023.

Di tur ini, Summerlane tidak sendiri. Mereka menggandeng Alvin dari Noxa dan Ikmal Tobing sebagai drummer. Band di masing-masing kota juga akan ikut meramaikan tur ini.

"Persiapan kami kali ini sangat spesial, karena ini tur panjang buat Summerlane. Di tur ini pula, untuk pertama kalinya Summerlane akan membawakan single Heaven's Hell secara live," ujar Vicky.

Terbentuk sejak 2015, Summerlane bergabung dengan label Warner Music Indonesia pada 2022.

Summerlane telah mengeluarkan 1 EP (minialbum) di tahun 2017 yang bertajuk The World Will Carry On Without You, serta beberapa single antara lain Move Along, Frenemy, dan Sweet Escape.

Di platform musik Spotify, Move Along telah didengar 2,3 juta streams, 1,1 juta streams untuk Freenemy, dan 1 juta streams untuk Sweet Escape.

Lagu Let It Go merupakan single pertama Summerlane sejak bergabung dengan label Warner Music Indonesia yang dirilis pada Juni 2022. Single berikutnya Heaven’s Hell dirilis pada Maret 2023. ***