Jaring Seniman Muda Lewat Kompetisi UOB Painting of The Year

Head of Strategic Communications and Brand UOB Indonesia Maya Rizano (kanan) dan Seniman Indonesia Nyoman Nuarta (tengah) berbincang dengan pemenang UOB POY tahun 2020, Prabu Perdana saat sosialisasi kompetisi 13th UOB Painting of the Year 2023 di NuArt Sculpture Park, Setra Duta Raya, Bandung.* /Armin Abdul Jabbar